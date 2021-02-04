Біля лінії фронту та під Чорнобилем: Маріуполь і Славутич презентували культурні проєкти

Маріуполь і Славутич презентували пакет ініціатив міст, що стали переможцями грантової програми Українського культурного фонду «Культурні столиці України».

Презентація відбулася в Укрінформі за участю мерів міст Маріуполя та Славутича, за підтримки Українського культурного фонду.

Як сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, місто-переможець у номінації «Велика культурна столиця України» прагне також стати вітриною відновленого Донбасу.

«Ще 5 років тому складно було уявити, що місто Маріуполь може бути культурною столицею України. На околицях нашого міста ми чули вибухи снарядів. І в нашій душі жила одна теза – Маріуполь це прифронтове місто, де тривають бойові дії. Але ми почали мріяти про розвиток і творення Маріуполя. Ми поставили амбітну мету – стати вітриною відновленого українського Донбасу, щоб міста Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве побачили, як розквітає українське місто Маріуполь», - наголосив Бойченко.

Його колега - міський голова Славутича Юрій Фомічев - вважає досить символічним те, що конкурс «Культурні столиці України» виграли саме прифронтовий Маріуполь і чорнобильський Славутич.

«Маріуполь і Славутич – це міста, які мають шалений виклик – прифронтовий Маріуполь і Славутич, який пережив Чорнобильську трагедію. Саме через культурні події місто атомників переосмислює себе. Славутич має понад 50 народностей з 25 тисяч населення. Свого часу місто будувалося 8-ма країнами, і сьогодні у Славутичі ви можете побачити, що таке Вірменія, Азербайджан, Грузія, Латвія чи Литва.

«Мала культурна столиця» Славутич базується на культурі багатьох націй і народностей, які живуть у місті. Також туризм до Чорнобильської зони є певним магнітом для нашого міста. А ще цього року – 35-ті роковини Чорнобильської трагедії», - нагадав Фомічев.

Учасники представили план заходів та ініціатив у рамках програми «Культурні столиці України», з якими можна ознайомитися на міських веб-порталах Маріуполя й Славутича.

Ці два міста стали першими переможцями національного конкурсу «Культурні столиці України», а виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів розповіла, як виникла ідея конкурсу.

«В 2016 році, коли Україна приєдналася до програми Європейського Союзу «Креативна Європа», ми дізналися про програму Європейської культурної столиці й виступили з ініціативою, щоб українські міста могли претендувати на статус європейської культурної столиці. Але отримали відповідь, що для цього має бути започаткована своя національна програма культурної столиці України. Ми довго йшли до цієї мети, відбувся перший конкурс на перші дві столиці України – велику й малу культурні столиці. Обставини не дали реалізувати це у 20-му році, і сподіваємося, що цього року разом з перемогою над коронавірусом відсвяткуємо це у двох культурних столицях України і мандруватимемо, починаючи свій шлях з Маріуполя та Славутича», - наголосила Федів.

Як повідомили організатори, у 2019 році УКФ започаткував програму, яка покликана стимулювати почуття приналежності членів територіальних громад до їх спільного культурного простору, сприяти розвитку культурного туризму та підтримці місцевих культурних ініціатив. Також ця конкурсна програма відкриває можливість для українських міст встановлювати партнерство з Європейськими культурними столицями та у майбутньому претендувати на статус Культурної столиці Європи.

Першими переможцями програми стали Маріуполь, що здобув статус «Велика культурна столиця», та Славутич, що отримав статус «Мала культурна столиця». Міста мали реалізовувати свої проєкти протягом 2020 року, але через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 УКФ ухвалив рішення про перенесення всіх заходів на 2021 рік.