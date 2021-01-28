Курс до НАТО: МКІП оприлюднило проєкт Стратегії до 2025 року
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко у Фейсбуці.
«Суспільство має розуміти всі переваги та практичну цінність євроінтеграційних процесів в Україні. Саме тому ми розробили стратегію з проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо питань реалізації євроатлантичного курсу України», - написав Шевченко.
Він зазначив, що до роботи над проєктом долучилися представники громадянського суспільства, неурядових організацій, міжнародних партнерів та органів державної влади.
«Будемо раді отримати від ваc аргументовані зауваження і пропозиції до проєкту», - додав заступник міністра.
Зауваження та пропозиції можна надсилати до 8 лютого.
З проєктом можна ознайомитися за посиланням.