Байден планує відновити відносини з ЄС, посилити НАТО і стримувати Росію – Карпентер

Новообраний президент США Джозеф Байден у своїй зовнішній політиці сконцентрується на співпраці з Євросоюзом, зміцненні НАТО і протистоянні Росії та Китаю.

Про це, передає Укрінформ, під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму заявив багатолітній зовнішньополітичний радник Джо Байдена, виконавчий директор Пенн-Байден Центру з дипломатії і глобальної взаємодії Майкл Карпентер.

«Центральною темою зовнішньої політики Президента Байдена, як він і наголошував, є відновлення і зміцнення наших альянсів та партнерських зв’язків», - сказав Карпентер.

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Зокрема, за його словами, будуть нормалізовані відносини з ЄС, які погіршилися за президентства Дональда Трампа.

«Співпраця з нашими європейськими друзями щодо постковідного відновлення, активізація торгівлі та зменшення бар’єрів, створених попередньою адміністрацією – як ви знаєте, попередня адміністрація розглядала ЄС як стратегічного супротивника, - все це буде повернуто на 180 градусів», - сказав радник Байдена.

«Ми вважатимемо ЄС своїм першочерговим партнером, а НАТО – оплотом трансатлантичних відносин», - наголосив Карпентер.

Він нагадав, що Президент Трамп свого часу поставив під сумнів правомірність та надійність 5-ї статті договору НАТО, яка зобов’язує членів Альянсу захищати один одного.

«Думаю, Президент Байден якнайшвидше скористається можливістю, щоб зміцнити НАТО не лише в сенсі сил та засобів, мобільності і боєготовності, що, безумовно, вкрай важливо, а найголовніше – в плані згуртованості НАТО для політичного консенсусу. Без якого, до речі, 5-та стаття не варта того паперу, на якому вона написана», - підкреслив радник Байдена.

Він також запевнив, що США продовжать політику стримування Росії і Китаю.

Київський Безпековий Форум – міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.

Київський Безпековий Форум розпочав нову серію онлайн дискусій з головних проблем і завдань зовнішньої політики України, боротьби з агресією Росії, національної, регіональної та глобальної безпеки та міжнародних відносин.

Першою стала дискусія про пріоритети і перспективи українсько-американського стратегічного партнерства після обрання Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.