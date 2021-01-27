Байден призупинив продажі зброї США Саудівській Аравії та ОАЕ

Адміністрація президента Джо Байдена заморозила операції з продажу зброї Ер-Ріяду та Абу-Дабі, ухвалені за президентства Дональда Трампа, й почала перевірку укладеної угоди.

Про це повідомило в середу американське видання The Wall Street Journal із посиланням на офіційні джерела, передає Укрінформ.

«Адміністрація Байдена тимчасово заморозила продажі американської зброї Саудівській Аравії та Об'єднаним Арабським Еміратам», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що розпочато перевірку багатомільярдної угоди з продажу зброї, ухваленої адміністрацією Трампа.

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Джерела також зауважили, що перегляд угод із продажу зброї, укладених попередніми адміністраціями, не є чимось незвичайним. Через це зберігається можливість, що після перевірок більшість транзакцій за угодами запрацюють знову.

З урахуванням риторики президента Байдена, Вашингтон не зацікавлений у тому, щоб американська зброя використовувалася для продовження військової кампанії під керівництвом Саудівської Аравії в Ємені.

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Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа ухвалила продаж, зокрема, високоточних боєприпасів Ер-Ріяду, а також винищувачів останнього покоління F-35 Абу-Дабі. Офіційний Вашингтон схвалив ці продажі в контексті так званих Авраамових угод, що передбачали серйозні кроки для примирення на Близькому Сході.