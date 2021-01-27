Суд заблокував рішення Байдена про зупинку депортації нелегалів

Федеральний суд в Техасі у вівторок тимчасово наклав заборону на рішення президента США Джо Байдена про припинення депортації з країни нелегальних мігрантів у 100-денний період.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Відповідну постанову прийняв суддя Дрю Тіптон з Південного округу Техасу, якого призначив на посаду попередній американський президент Дональд Трамп. Тепер дія указу Байдена заблокована на всій території США на 2-тижневий період.

Дещо раніше, 22 січня, генпрокурор Техасу Кен Пакстон заявив, що рішення Байдена призупинити депортацію завдасть величезної шкоди штату, адже збільшить витрати на освіту, охорону здоров’я і соціальні служби, оскільки нелегали, що очікують на депортацію, залишаться на території Техасу.

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Крім того, Пакстон відзначав, що призупиненням депортації федеральна влада фактично проігнорувала конституційні норми, які зобов’язують її взаємодіяти з владою штату з питань, які стосуються міграції.

Як повідомляв Укрінформ, нова адміністрація під керівництвом 46-го президента США Джо Байдена з 22 січня на сто днів призупинила всі депортації з країни.

Фото: CNN