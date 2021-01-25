Байден скасував указ Трампа про відкриття кордонів США для мандрівників з ЄС

Новий президент США Джо Байден скасував указ Дональда Трампа щодо відкриття кордонів США для мандрівників з ЄС та низки інших країн із 26 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Так, Байден відновив обмеження на в'їзд в США для іноземців, що побували в Бразилії, Ірландії, Великій Британії та більші частині Європи, що діяли з березня 2020 року, повідомив представник Білого дому.

Також повідомляється, що Байден має намір накласти заборону на в'їзд для тих, хто нещодавно відвідував Південно-Африканську Республіку.

Як повідомлялось, Дональд Трамп 18 січня підписав указ про скасування обмежень на в’їзд жителів країн Шенгенської зони, Ірландії, Великої Британії та Бразилії. Документ мав набути чинності 26 січня. З цього ж дня мала почати діяти нова вимога для в'їзду до США - обов'язковий негативний тест для всіх мандрівників.

Однак невдовзі після оголошення цього рішення речниця новообраного президента Джо Байдена Джен Псакі заявила, що його адміністрація «не має наміру скасовувати» обмеження на міжнародні поїздки. У Байдена пояснили, що ці обмеження залишаються чинними через нові мутації та збільшення заражень коронавірусом.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 99 966 011 випадків COVID-19, зокрема, 2 143 315 летальних, одужали 71 948 074 особи.