Байден скасує відкриття кордонів для Європи та інших країн - ЗМІ

Президент США Джо Байден скасує рішення свого попередника Дональда Трампа про скасування обмежень для мандрівників із Великої Британії, Європи, Бразилії та Ірландії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника Білого дому.

Крім того, Байден також поширить обмеження на мандрівників, які нещодавно були в Південній Африці, де наприкінці грудня зафіксували новий штам коронавірусу.

Зазначається, що рішення буде прийнято в понеділок, 25 січня. А самі обмеження будуть зняті 26 січня через майже тиждень після інавгурації демократа Джо Байдена.

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За словами прессекретаря Байдена Джен Псакі, рішення Трампа не почне діяти.

«У зв'язку із загостренням пандемії і появою все більшої кількості нових штамів коронавірусу по всьому світу зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки», - заявила вона.

США очолюють світову статистику щодо розповсюдження коронавірусу. З початку пандемії у країні захворіли більше 25 мільйонів осіб, понад 429 тисяч померли.

Загалом у світі станом на ранок 25 січня зафіксовано більше 99,7 млн випадків зараження коронавірусом, окрема 2 139 031 – летальних, одужали вже понад 71,7 млн осіб.

Фото: CNN