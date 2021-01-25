Байден скасує відкриття кордонів для Європи та інших країн - ЗМІ

Байден скасує відкриття кордонів для Європи та інших країн - ЗМІ

Укрінформ
Президент США Джо Байден скасує рішення свого попередника Дональда Трампа про скасування обмежень для мандрівників із Великої Британії, Європи, Бразилії та Ірландії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника Білого дому.

Крім того, Байден також поширить обмеження на мандрівників, які нещодавно були в Південній Африці, де наприкінці грудня зафіксували новий штам коронавірусу.

Зазначається, що рішення буде прийнято в понеділок, 25 січня. А самі обмеження будуть зняті 26 січня через майже тиждень після інавгурації демократа Джо Байдена.

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За словами прессекретаря Байдена Джен Псакі, рішення Трампа не почне діяти.

«У зв'язку із загостренням пандемії і появою все більшої кількості нових штамів коронавірусу по всьому світу зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки», - заявила вона.

США очолюють світову статистику щодо розповсюдження коронавірусу. З початку пандемії у країні захворіли більше 25 мільйонів осіб, понад 429 тисяч померли.

Загалом у світі станом на ранок 25 січня зафіксовано більше 99,7 млн випадків зараження коронавірусом, окрема 2 139 031 – летальних, одужали вже понад 71,7 млн осіб.

Фото: CNN

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