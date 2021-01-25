Байден скасує відкриття кордонів для Європи та інших країн - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника Білого дому.
Крім того, Байден також поширить обмеження на мандрівників, які нещодавно були в Південній Африці, де наприкінці грудня зафіксували новий штам коронавірусу.
Зазначається, що рішення буде прийнято в понеділок, 25 січня. А самі обмеження будуть зняті 26 січня через майже тиждень після інавгурації демократа Джо Байдена.
За словами прессекретаря Байдена Джен Псакі, рішення Трампа не почне діяти.
«У зв'язку із загостренням пандемії і появою все більшої кількості нових штамів коронавірусу по всьому світу зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки», - заявила вона.
США очолюють світову статистику щодо розповсюдження коронавірусу. З початку пандемії у країні захворіли більше 25 мільйонів осіб, понад 429 тисяч померли.
Загалом у світі станом на ранок 25 січня зафіксовано більше 99,7 млн випадків зараження коронавірусом, окрема 2 139 031 – летальних, одужали вже понад 71,7 млн осіб.
Фото: CNN