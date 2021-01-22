Байден доручив підготувати план протистояння внутрішньому екстремізму в США

Президент США Джо Байден доручив директору Національної розвідки США, ФБР та Міністерству нацбезпеки розробити тристоронній міжвідомчий план щодо оцінки та боротьби із загрозами внутрішнього насильницького екстремізму в країні.

Про це повідомила в п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні офіційна представниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Атака на Капітолій 6 січня, трагічні загибелі та руйнування, які мали місце, підкреслили те, що ми вже давно знали. Посилення внутрішнього насильницького екстремізму є серйозною і наростальною загрозою національній безпеці», - зауважила Псакі.

Вона наголосила, що адміністрація Байдена протипоставить цій загрозі всі необхідні ресурси та ефективні рішення.

«Ми прагнемо розробляти політику та стратегію, засновану на фактах, об'єктивному та суворому аналізі, а також нашій повазі до конституційно захищеної свободи слова та політичної діяльності», - зазначила речниця Білого дому.

Нагадаємо: 6 січня будівля Капітолю США була атакована натовпом агресивних прихильників Дональда Трампа в момент, коли там відбувалося спільне засідання обох палат Конгресу щодо затвердження результатів президентських виборів. Внаслідок заворушень загинули п’ятеро осіб, у тому числі поліціянт Капітолію, десятки людей отримали поранення. Після інциденту були проведені арешти понад сотні причетних осіб на всій території Сполучених Штатів.