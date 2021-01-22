Байден поки не планує візитів за кордон – Білий дім

Президент США Джо Байден поки не планує візити закордон, однак він підтримуватиме контакти з міжнародними лідерами телефоном.

Про це заявила в п’ятницю під час щоденного брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Попри його (президента Байдена – ред.) бажання – і моє бажання, якщо це має значення – здійснити закордонний візит, я думаю, це займе трохи часу. Наразі я не маю оголошень, коли це відбудеться», - зазначила представниця адміністрації президента.

Водночас вона зауважила, що глава Білого має намір активно спілкуватися із закордонними партнерами.

«Я б очікувала, що наступного тижня відбудуться додаткові дзвінки іноземним лідерам», - зауважила Псакі, уточнивши, що в першу чергу контакти «почнуться із союзників та партнерів, включаючи багатьох представників Європи».

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Як повідомлялося, у п’ятницю заплановані розмови президента Байдена з лідерами Мексики й Канади.

Фото: AFP