Першу телефонну розмову Байден проведе з Трюдо
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBC News. із посиланням на новопризначену речницю Білого дому Джейн Псакі.
“Псакі зазначила, що двоє лідерів обговорять двосторонні відносини, у тому числі рішення Байдена офіційно відкликати дозвіл, необхідний для будівництва нафтопроводу Keystone XL”, - йдеться у повідомленні.
За словами Псакі, розмова запланована на п’ятницю.
Речниця також пообіцяла відновити щоденні брифінги у Білому домі, припинені під час каденції Трампа, та заявила, що дуже цінує роль “вільних і незалежних ЗМІ у нашій демократії”.
Як повідомлялося, одним із перших своїх указів після вступу на посаду президент США Джо Байден відкликав дозвіл на будівництво нафтопроводу Keystone XL, який мав з’єднати нафтоносний регіон у канадській провінції Альберта із переробними заводами у США.
На території Канади нафтопровід уже частково збудований, і влада Альберти оголосила про можливість судових позовів до США у разі відкликання дозволу на будівництво.