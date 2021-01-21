Першу телефонну розмову Байден проведе з Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо стане першим лідером іноземної держави, з яким президент США Джо Байден проведе перемовини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBC News. із посиланням на новопризначену речницю Білого дому Джейн Псакі.

“Псакі зазначила, що двоє лідерів обговорять двосторонні відносини, у тому числі рішення Байдена офіційно відкликати дозвіл, необхідний для будівництва нафтопроводу Keystone XL”, - йдеться у повідомленні.

За словами Псакі, розмова запланована на п’ятницю.

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Речниця також пообіцяла відновити щоденні брифінги у Білому домі, припинені під час каденції Трампа, та заявила, що дуже цінує роль “вільних і незалежних ЗМІ у нашій демократії”.

Як повідомлялося, одним із перших своїх указів після вступу на посаду президент США Джо Байден відкликав дозвіл на будівництво нафтопроводу Keystone XL, який мав з’єднати нафтоносний регіон у канадській провінції Альберта із переробними заводами у США.

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На території Канади нафтопровід уже частково збудований, і влада Альберти оголосила про можливість судових позовів до США у разі відкликання дозволу на будівництво.