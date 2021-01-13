Кордон між Канадою та США залишиться закритим ще місяць

Канада продовжила на місяць режим закритого кордону із США для поїздок з несуттєвою метою.

Про це у Твіттері написав міністр громадської безпеки Канади Білл Блер, повідомляє Укрінформ.

“Ми до 21 лютого 2021 року продовжуємо обмеження на неважливі подорожі до США”, - зазначив Блер.

Як повідомлялося, безпрецедентні обмеження на пересування між Канадою й США набули чинності 21 березня минулого року й відтоді десять разів подовжувалися. “Неважливими” вважаються усі подорожі з метою туризму й відпочинку.

Водночас постачання пального, харчових продуктів, медикаментів та інших товарів не припинятимуться. Не стосується заборона й медиків, які працюють в обох країнах, а також близьких родичів громадян і постійних жителів Канади.

За останніми даними, у Канаді зареєстровано 80 793 активні випадки COVID-19, у США хворіють більше 9 млн людей. Від початку пандемії недуга забрала життя 17 233 канадців та 391 407 американців.