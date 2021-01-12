Штати впускатимуть до країни лише осіб із негативним COVID-тестом – WSJ

Американський уряд планує ввести обов’язкову вимогу для пасажирів усіх міжнародних авіарейсів надати негативний тест на COVID-19 перед посадкою на літак до Сполучених Штатів.

Про це повідомило у вівторок видання The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.

«Американські Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) планують у вівторок видати таке розпорядження – після тижнів обговорень між федеральними відомствами та робочою групою Білого дому з питань боротьби з коронавірусом», - зазначається в повідомленні.

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Очікується, що наказ набуде чинності 26 січня. Наразі CDC та інші служби адміністрації допрацьовують деталі розпорядження.

При цьому зазначається, що тестування мають проходити, в тому числі громадяни США, які повертаються з-за кордону.

Як повідомлялося, 24 грудня адміністрація Трампа запровадила подібну вимогу щодо тестування перед прибуттям до США для пасажирів, що прямують з Великої Британії, де перед цим був виявлений новий штам коронавірусу. Відтоді новий різновид захворювання був зареєстрований і в інших країнах світу, в тому числі в Сполучених Штатах.