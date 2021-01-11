Чехія може посилити карантинні заходи

Уряд Чехії може посилити обмежувальні заходи до кінця поточного тижня в разі, якщо епідеміологічна ситуація в республіці не покращиться.

Це припустив міністр охорони здоров’я ЧР Ян Блатни на пресконференції в понеділок, передає Укрінформ.

Політик поінформував після засідання уряду, що ця тема стояла на порядку денному.

«У понеділок відбулася дискусія щодо посилення заходів. Я сказав, що протягом першої половини цього тижня ми будемо знати, як розвивається ситуація. Ми діятимемо відповідно. Однак, безумовно, не можна виключати посилення (карантину, - ред.)», - заявив міністр, не уточнивши, про які заходи може йтися.

Наразі в країні діє комендантська година з 21.00 до 05.00, не працюють заклади культури, спорту, гастрономія та більшість магазинів; у школи фізично ходять лише учні 1 і 2 класів. Надзвичайний стан оголошено до 22 січня.

Політик при цьому відкинув можливість послаблення локдауну до кінця січня, насамперед з огляду на те, що лікарні по всій країні переповнені, а деякі крематорії не можуть впоратись з навантаженням (з 12 січня по 22 січня 2021 року застосовуватиметься кризовий захід, який максимально збільшить пропускну здатність крематоріїв, зокрема, їм заборонили приймати тіла, привезені з-за кордону).

Глава МОЗ запевнив, що країна замовила достатньо вакцин для того, щоб зробити щеплення всім жителям. Метою, за його словами, є вакцинувати до кінця літа половину з них – близько 5 млн людей.

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Уряд також схвалив у понеділок низку економічних «коронавірусних» рішень. Зокрема, була затверджена програма компенсації для гірськолижних курортів, на підтримку яких в умовах заборони працювати буде виділено загалом до мільярда крон.

Також було вирішено звільнити від сплати податків студентів, які надають допомогу у лікарнях і у соціальних службах.

За даними Міністерства охорони здоров’я ЧР, упродовж неділі було підтверджено 4 283 нових випадки інфікування, загалом з початку весни – 835 434. Нині хворіють майже 160 тисяч осіб, з них перебувають у лікарнях 6 622.