У Чехії з лютого можна буде зареєструватися на вакцинацію

Усі жителі Чехії з 1 лютого зможуть зареєструватися на спеціальному сайті для щеплення від коронавірусу COVID-19, яке можна буде зробити відповідно до системи пріоритетів.

Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Чехії Ян Блатни, передає кореспондент Укрінформу.

«Лікарні та пункти вакцинації добре підготовлені, тепер на швидкість (процесу - ред.) буде впливати переважно постачання вакцин», - зауважив глава МОЗ.

За його прогнозом, люди, які не мають проблем зі здоров'ям, і молоді отримають щеплення ближче до літа.

Водночас представникам категорій, яких уже вакцинують — медпрацівникам та персоналу будинків для людей похилого віку, — реєструватися в системі не потрібно.

З 27 грудня триває вакцинація людей, найбільш схильних до зараження. На наступному етапі кампанії вакцинуватимуть представників інших пріоритетних груп, потім — решту населення.

На цей час щеплення вже отримали близько 15 тисяч чехів. Від січня Чехія планує отримувати 2 мільйони доз вакцини на місяць і щодня вакцинувати близько 80 тисяч людей.

За словами міністра охорони здоров'я, нині бажання зробити щеплення висловлює близько 65% населення, хоча ще Нового року таких було трохи більше 40%.

Глава МОЗ також вважає, що до кінця тижня буде ухвалене рішення про продовження локдауну в країні.

Читайте також: Чехія повертається до жорсткого карантину

За інформацією телеканалу О24, за кількістю нових випадків інфікування протягом тижня на мільйон населення – 965 - Чехія є "лідером" у світі, а за показником смертності на мільйон населення на тиждень країна на 5-му місці. Загалом від березня 2020 року померли від коронавірусу 12 257 чехів.

За останню добу, за даними Міністерства охорони здоров’я ЧР, в країні підтверджено 12 860 нових випадків захворювання, загалом від початку пандемії їх зареєстровано 759 635. Хворіють наразі 121 488 чехів, з них госпіталізовані 6 680, у тяжкому стані перебувають 954 пацієнти.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 86 339 930 випадків зараження коронавірусом, з них 1 866 076 летальних, одужали 61 258 907 осіб.