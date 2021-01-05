У Чехії з лютого можна буде зареєструватися на вакцинацію
Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Чехії Ян Блатни, передає кореспондент Укрінформу.
«Лікарні та пункти вакцинації добре підготовлені, тепер на швидкість (процесу - ред.) буде впливати переважно постачання вакцин», - зауважив глава МОЗ.
За його прогнозом, люди, які не мають проблем зі здоров'ям, і молоді отримають щеплення ближче до літа.
Водночас представникам категорій, яких уже вакцинують — медпрацівникам та персоналу будинків для людей похилого віку, — реєструватися в системі не потрібно.
З 27 грудня триває вакцинація людей, найбільш схильних до зараження. На наступному етапі кампанії вакцинуватимуть представників інших пріоритетних груп, потім — решту населення.
На цей час щеплення вже отримали близько 15 тисяч чехів. Від січня Чехія планує отримувати 2 мільйони доз вакцини на місяць і щодня вакцинувати близько 80 тисяч людей.
За словами міністра охорони здоров'я, нині бажання зробити щеплення висловлює близько 65% населення, хоча ще Нового року таких було трохи більше 40%.
Глава МОЗ також вважає, що до кінця тижня буде ухвалене рішення про продовження локдауну в країні.
За інформацією телеканалу О24, за кількістю нових випадків інфікування протягом тижня на мільйон населення – 965 - Чехія є "лідером" у світі, а за показником смертності на мільйон населення на тиждень країна на 5-му місці. Загалом від березня 2020 року померли від коронавірусу 12 257 чехів.
За останню добу, за даними Міністерства охорони здоров’я ЧР, в країні підтверджено 12 860 нових випадків захворювання, загалом від початку пандемії їх зареєстровано 759 635. Хворіють наразі 121 488 чехів, з них госпіталізовані 6 680, у тяжкому стані перебувають 954 пацієнти.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 86 339 930 випадків зараження коронавірусом, з них 1 866 076 летальних, одужали 61 258 907 осіб.