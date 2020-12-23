Чехія повертається до жорсткого карантину
Про це повідомив на брифінгу 23 грудня міністр охорони здоров’я Чехії Ян Блатни, передає власний кореспондент Укрінформу.
«У неділю переходимо до 5 ступню PES», - сказав міністр.
Це передбачає, зокрема, комендантську годину (заборону виходу з дому) - з 21.00 до 05.00. Магазини, окрім тих, що торгують найнеобхіднішим, будуть закриті. Ресторани не зможуть продавати навіть з вікон видачі, можлива лише доставка додому.
Із 4 січня до шкіл повернуться лише учні 1 і 2 класів, решта вчитимуться дистанційно.
Обмеження діятимуть до 10 січня. Далі, за словами Блатни, влада буде вирішувати щодо можливості пом’якшення карантину у разі покращення ситуації. Якщо динаміка зростання кількості інфікованих буде на нинішньому рівні, то ближчими днями це буде в середньому 15 тисяч нових захворювань на добу.
До 4 рівня епідеміологічної небезпеки республіка перейшла лише минулого четверга, 17 грудня.
За даними МОЗ Чехії, 22 грудня в країні зафіксували 10 821 новий випадок інфікування коронавірусом. Загалом у республіці з початку пандемії захворіли 646 212 людей. Актуально хворими вважаються 88 772 людини, у лікарнях наразі перебувають 4 782 пацієнтів.