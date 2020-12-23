Чехія повертається до жорсткого карантину

Уряд Чехії погодив у середу, що з 27 грудня країна повертається до жорстких карантинних обмежень, які відповідають 5, вищому, рівню епідеміологічної небезпеки (PES).

Про це повідомив на брифінгу 23 грудня міністр охорони здоров’я Чехії Ян Блатни, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У неділю переходимо до 5 ступню PES», - сказав міністр.

Це передбачає, зокрема, комендантську годину (заборону виходу з дому) - з 21.00 до 05.00. Магазини, окрім тих, що торгують найнеобхіднішим, будуть закриті. Ресторани не зможуть продавати навіть з вікон видачі, можлива лише доставка додому.

Із 4 січня до шкіл повернуться лише учні 1 і 2 класів, решта вчитимуться дистанційно.

Обмеження діятимуть до 10 січня. Далі, за словами Блатни, влада буде вирішувати щодо можливості пом’якшення карантину у разі покращення ситуації. Якщо динаміка зростання кількості інфікованих буде на нинішньому рівні, то ближчими днями це буде в середньому 15 тисяч нових захворювань на добу.

До 4 рівня епідеміологічної небезпеки республіка перейшла лише минулого четверга, 17 грудня.

За даними МОЗ Чехії, 22 грудня в країні зафіксували 10 821 новий випадок інфікування коронавірусом. Загалом у республіці з початку пандемії захворіли 646 212 людей. Актуально хворими вважаються 88 772 людини, у лікарнях наразі перебувають 4 782 пацієнтів.