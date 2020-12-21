Чехія планує отримати до кінця року майже 30 тисяч доз COVID-вакцини

Чехія розраховує отримати 26 грудня першу партію вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш на брифінгу після засідання уряду, передає Укрінформ.

Перша партія, що надійде 26 грудня, налічуватиме 9750 доз вакцини проти коронавірусу. А до кінця року Бабіш сподівається отримати ще 19,5 тис. доз.

Загалом, зазначив прем’єр, країна замовила від Pfizer/BioNTech 4 млн доз єдиної поки що схваленої в ЄС вакцини. Згодом передбачається розширити замовлення.

За прогнозом Бабіша, «уже 26 грудня країна могла б отримати перші партії вакцини, а 27-го - як і планувалося - почати щеплення».

Міністр охорони здоров’я Чехії Ян Блатни додав, що вакцину отримають 29 спеціально підготовлених медцентрів. Першими щеплення буде зроблено мешканцям і працівникам будинків для людей похилого віку, а також медикам.

Протягом останньої доби в Чехії підтверджено 3 364 випадки інфікування COVID-19, загалом з початку епідемії - 627 523 (у тому числі 10 411 летальних). Активних випадків налічується 82 426 людей, 4398 осіб перебувають у лікарнях.