Вночі виходити заборонено: Чехія посилила карантин

Чехія перейшла до 4-го рівня епідеміологічної небезпеки, що означає посилення карантинних обмежень.

Про це оголосив міністр охорони здоров’я Ян Блатни на брифінгу 18 грудня, передає кореспондент Укрінформу.

«Правда в тому, що епідемія знову наростає, кількість нових хворих збільшується. Метою є не допустити перевантаження системи охорони здоров’я», - заявив міністр.

Чехія перейшла на четвертий рівень оцінки ризику протиепідемічної системи (PES) з опівночі. При цьому рівень PES у п’ятницю сягнув 76 балів зі 100, що відповідає п’ятому, найвищому ступеню. Найкраща ситуація, яка відповідає 3-му рівню PES, - у столиці Празі.

По всій країні запроваджена заборона виходити на вулицю у період з 23:00 до 05:00, збиратися більш ніж 6 людям у приміщеннях і 20-ом просто неба. Діти завершують навчання і йдуть на дострокові канікули.

При цьому магазини та підприємства сфери послуг не закриватимуть, як під час попередніх локдаунів.

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За даними міністерства охорони здоров'я Чехії, 17 грудня в країні виявлено 7590 нових випадків інфікування, що на 2 тисячі більше, ніж тиждень тому.

Загалом у республіці з населенням 10,7 млн від початку пандемії захворіли 610 006 осіб. У лікарнях наразі перебувають 4 617 пацієнтів з коронавірусом.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 419 510 випадків COVID-19, зокрема 1 671 225 летальних, одужали 52 995 316 осіб.

Фото: Deník/Karel Pech