Спікер парламенту Чехії захворів на COVID-19

Голова нижньої палати чеського парламенту Радек Вондрачек заразився коронавірусом.

Про це Вондрачек написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«Я завжди був позитивним, зараз у мене навіть є про це довідка... На щастя, перебіг хвороби м’який», - поінформував він.

Радек Вондрачек став ще одним з чеських політиків найвищого рангу, в яких підтверджено коронавірус. Раніше на COVID-19 перехворіли віцепрем'єр Ян Гамачек і міністр сільського господарства Мирослав Томан.

Тим часом 16 грудня у Чехії починається масове добровільне безкоштовне тестування на антиген до коронавірусу. За словами міністра охорони здоров’я Яна Блатни, медики зможуть робити до 60 тисяч тестів за день. Цей аналіз удесятеро дешевший, аніж ПЛР-тест, хоча не такий точний, але його результат відомий вже за 20 хвилин.

Метою масового тестування є виявлення прихованих носіїв коронавірусу напередодні Різдва, коли люди будуть зустрічатися в родинному колі, що збільшує ймовірність поширення інфекції.

У Чехії з початку епідемії підтверджено 586 251 випадок COVID-19, померли 9743 особи.

Фото: twitter.com/vondraczech