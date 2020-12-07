У Чехії влада скоротила час роботи ресторанів до восьмої вечора

Влада Чеської Республіки скоротила ще на дві години час роботи ресторанів, які були відкриті менш як тиждень тому.

Міністр охорони здоров’я Чехії Ян Блатни на брифінгу в понеділок після засідання уряду пояснив це рішення складною епідеміологічною ситуацією, передає власний кореспондент Укрінформу.

За словами міністра, ресторани, включно в готелях, клуби та бари будуть закриватися о 20.00, в тому числі й навинос. Окрім того, ці заклади не зможуть продавати алкоголь навинос упродовж дня, заборона алкоголю забороняється на відкритих просторах також протягом цілої доби.

«Ці заходи спрямовані на збільшення ймовірності того, що обмеження будуть дотримуватися. Вони почнуть діяти з середи, 9 грудня», - пояснив міністр.

Читайте також: Чехів обіцяють провакцинувати до осені

Загалом, за його словами, у ситуації з інфікуванням спостерігається стагнація: кількість нових заражень не зростає, але й не зменшується. Втім, знову посилювати карантинні обмеження, які були пом’якшені лише минулого четверга, 3 грудня, наразі немає сенсу, адже результат цього кроку буде зрозумілим не раніше, ніж через 10 днів, додав міністр.

Також на засіданні уряду Чехії було вирішено звернутися до парламенту з проханням схвалити продовження надзвичайного стану ще на 30 днів. Нинішній діє з 5 жовтня і мав завершитися 12 грудня. Навесні тривалість надзвичайного стану в цій країні була 66 днів.

За даними МОЗ Чехії, за минулу добу в країні зафіксували 1 113 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом з початку пандемії – 546 833. Померло за цей час 8 902 людей.