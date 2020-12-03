Чехів обіцяють провакцинувати до осені

Уряд Чехії планує вакцинувати проти коронавірусу більш ніж половину населення країни до кінця літа 2021 року.

Про це сказав 3 грудня міністр охорони здоров'я ЧР Ян Блатни, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо все піде за планом, вакцинація близько 5,5 млн людей, що становить 60-70% дорослого населення, повинна завершитися до кінця наступного літа», - зазначив міністр.

Необхідна кількість вакцин від різних виробників уже замовлена. На це спрямовано 3,4 млрд крон. Якщо буде підвищений запит, уряд дозамовить вакцину ще для 10,6 млн людей.

Щеплення проводитимуть сімейні лікарі, фахівці у спеціальних центрах. Воно буде безкоштовним і добровільним. Першими отримають вакцину люди старше 60 років, медпрацівники і особи з груп ризику.

Згідно з проведеним у вересні опитуванням, 58% людей не бажали робити щеплення. МОЗ замовив ще одне опитування, його результати будуть відомі в понеділок.

Блатни також повідомив, що розробку чеської вакцини, в яку вже було вкладено 4,3 млн крон, припинено. За словами міністра, наразі вже нема потреби продовжувати роботи, адже незабаром будуть доступні препарати фірм, які провели повний цикл розробки і завершили всі необхідні випробування.

За даними МОЗ ЧР, за останню добу було зафіксовано 4 562 нових випадків інфікування, що підтверджує поступове зменшення кількості нових захворювань. Із 3 грудня, як повідомлялось, у Чехії дещо пом’якшили карантинні обмеження. Зокрема, скасовану комендантську годину, відкрито ресторани, промтоварні магазини, заклади сфери послуг.