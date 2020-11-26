Чехія планує до Різдва протестувати на COVID-19 якомога більше людей

Чеська влада планує до Різдва перевірити на коронавірус якомога більше людей.

Про це сказав на брифінгу прем'єр-міністр республіки Андрій Бабіш, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вважаємо, що було б непогано, якби люди могли пройти тестування ще до Різдва, переважно заради старших членів сім'ї», - сказав прем’єр, відзначивши при цьому, що тестування є добровільним.

Лікарням, які авторизовані проводити тестування, вже доручено підготуватися до акції, страховим компаніям – відшкодувати витрати людям.

Планується провести швидкі антигенні тести, а не ПЛР, які є більш точними, але й вдесятеро більш дорогими. Наразі антигенні тести широко використовуються в Чехії для перевірки цільових груп людей, де існує підвищений ризик.

Бабіш визнав, що хоча цифри розповсюдження епідемії коронавірусу потроху сповільнюються, «ситуація все ще не виглядає добре», тенденція не є такою, на яку розраховували епідеміологи та влада.

Керівник Центрального кризового штабу, віцепрем’єр Ян Гамачек напередодні також заявив, що ситуація з поширенням нового типу коронавірусу «недостатньо однозначна», щоб говорити про те, що уряд прийме рішення щодо подальшого пом’якшення обмежень ближчими днями, хоча план поступового виходу з локдауну підготовлено. Він згадав хибу, зроблену влітку, коли було знято всі обмеження, і це, не в останню чергу, призвело до різкого погіршення епідеміологічної ситуації з приходом осені.

За даними Міністерства охорони здоров'я ЧР, протягом останніх 24 годин в країні було підтверджено 4 931 новий випадок інфікування (з 22 241 проведених тестів); загалом з початку пандемії 507 549 людей захворіли на COVID-19. Актуально хворими вважаються 82 259 людей, з них 5 413 перебувають у лікарнях. Померли загалом 7 633 людей.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 листопада у світі зареєстрували 60 720 993 випадків коронавірусу, зокрема, 1 426 841 летальний випадок, а 42 032 104 особи видужали.