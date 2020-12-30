У Чехії перерахували кількість отриманих доз вакцини проти COVID-19

Чеська Республіка отримала в середу не 19 500 доз вакцини від BioNTech/Pfizer, а 23 400 тисячі.

Такого висновку дійшли у Міністерстві охорони здоров'я ЧР після того, як було вирішено, що з одної ампули можна робити щеплення не 5 людям, а 6, передає Укрінформ.

Це друга партія вакцини, яку Чехія мала отримати до кінця цього року. Перша надійшла 27 грудня в кількості 9 750. Наступна має прибути 7 січня, третя – через тиждень після того. Першим вакцину отримав прем’єр Андрій Бабіш.

Як раніше повідомляло агентство, чеське міністерство охорони здоров’я 29 грудня зафіксувало рекордну кількість нових випадків інфікування – 16 329.

Фото: CTK Photo/Укрінформ