У Фінляндії заявляють, що з ампули Pfizer можна зробити не п'ять, а шість доз вакцини

Відомство охорони здоров'я і соціального розвитку Фінляндії THL внесло зміни до інструкції з дозування вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Надалі з ампули з вакциною, яка була розроблена компаніями Pfizer і Biontech, можна зробити не п'ять, а шість доз щеплення, якщо її вмісту вистачає на повноцінне дозування.

Раніше повідомлялося, що якісь залишки вакцини, можливо, встигли знищити й у Фінляндії.

Вакцина Pfizer&Biontech надійшла в ампулах, які, згідно з ліцензією на продаж, містять п'ять доз ліків. Проте, згідно з THL, в ємностях після вакцинації залишалося виключно багато речовини.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зареєстрували 82452023 випадки коронавірусу, зокрема 1799626 летальних, одужали 58463431 особа.

Фото: Sven Simon / AOP