Британія схвалила другу COVID-вакцину

Друга вакцина проти коронавірусу - розроблена вченими Оксфордського університету та компанією AstraZeneca - дістала схвалення для використання у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Затвердження нової вакцини відбулося після того, як Громадська служба охорона здоров'я Англії заявила, що країна стикається з «безпрецедентним» рівнем інфікування.

Зазначається, що Велика Британія уже замовила у виробника AstraZeneca 100 мільйонів доз, яких достатньо для вакцинації 50 мільйонів людей.

Очікується, що застосування вакцини AstraZeneca призведе до значного збільшення темпів вакцинації, оскільки вона дешева і легка у масовому виробництві. Її можна зберігати в звичайному холодильнику - на відміну від препарату Pfizer/BioNTech, який потребує зберігання при -70°С.

Загалом із 8 грудня в Британії зроблено щеплення вже 600 тисячам людей: Об’єднане Королівство стало першою європейською країною, яка запустила програму масової вакцинації населення.

Раніше у Великій Британії схвалено до використання вакцину від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

Як повідомлялося, наприкінці 2020 року у Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. За даними досліджень, він помітно заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-­19.

Загалом від початку пандемії у Великій Британії виявили 2 382 865 випадків коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі виявили 82327231 випадок коронавірусу, зокрема 1796543 летальних, одужали 58338453 особи.