У світі зробили вже понад 5,1 мільйона щеплень від COVID-19

У світі станом на ранок 30 грудня загалом вкололи вже понад 5,1 млн доз вакцини від COVID-19: серед країн-лідерів - США, КНР і Британія.

Як передає Укрінформ, про це говорять дані видання Bloomberg, яке відслідковує хід вакцинації в всьому світу.

Зазначається, що щеплення вже робилися у 22 країнах світу.

Характерно, що майже половина усіх цих доз припадає на США (понад 2,3 млн).

Слідом за США йде КНР, де вкололи понад 1 млн доз вакцини, на третьому місці – Британія (понад 625,9 тис. доз).

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня Європейське медичне агентство (EMA) дало дозвіл на ринкове використання на території ЄС вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech/Pfizer, яку було визнано як безпечну та ефективну. Із 27 грудня у більшості європейських країн були зроблені перші щеплення від коронавірусу з використанням цієї вакцини.

Станом 30 грудня у світі з початку пандемії загалом виявлено 82,3 млн випадків COVID-19.

Кількість випадків у США наближається до 20 млн (19 977 704 випадки). В Індії на сьогодні зареєстровано 10 245 326 випадків, а в Бразилії 7 564 117.