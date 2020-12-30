Польща створить фонд для відшкодування побічних ефектів від COVID-щеплення

Уряд Польщі планує створити фонд, що виплачуватиме компенсацію особам, у яких виявляться побічні наслідки у результаті вакцинування від коронавірусу.

Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Укрінформ із посиланням на TVP.INFO.

“Відповідно до Національної програми щеплення буде створено спеціальний фонд, який виплачуватиме імовірні відшкодування, якщо вони будуть необхідними у разі негативних наслідків вакцинації”, - повідомив Мюллер.

Він зазначив, що імовірність побічних наслідків дії вакцини, відповідно до медичної документації, є мінімальною. Але щоб забезпечити можливість відшкодування у разі претензій громадян після вакцинації буде передбачено відповідні кошти у бюджеті держави.

Як повідомлялося, у Польщі 27 грудня почалося щеплення медичного персоналу проти коронавірусу. До країни завезли дві партії вакцини компанії Pfizer загальною кількістю 310 тис. доз.

З 28 грудня по 17 січня у Польщі запроваджено загальнонаціональний карантин.

Від початку епідемії COVID-19 у країні виявлено більш як 1,2 млн випадків інфікування, померли понад 27 тис. людей.

Фото: PAP