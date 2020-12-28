Закон щодо протидії COVID-19: лікарі з України та Білорусі подають заяви на роботу в Польщі

Лікарі з-за східного кордону, передусім із України та Білорусі, хочуть їхати на роботу до Польщі в рамках прийнятого там закону щодо протидії пандемії коронавірусу.

Як стверджує польське видання Dziennik Gazeta Prawna, з 30 листопада до 22 грудня в МОЗ Польщі зареєстровано 30 заяв від лікарів з українським та білоруським громадянством, які хочуть працевлаштуватися в РП.

За інформацією варшавської рекрутингової компанії Optimus Work, упродовж трьох місяців у її базі даних з’явилося понад 200 лікарів, які хочуть приїхати до Польщі, в основному з України, Білорусі, Таджикистану. Усі мають стаж роботи понад п’ять років, серед них є багато професорів. За твердженням представника Optimus Work Кацпера Гонсєніци-Бирцина, основний аргумент переїзду до Польщі є зарплата, яка у три-чотири рази вища, ніж удома. За його словами, прийняти лікарів з-за східного кордону хочуть багато польських лікарень, де не вистачає медичного персоналу.

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Як зазначає керівник рекрутингової компанії Personnel Service Кшиштоф Інглот, у польських лікарнях найбільше потребують пульмонологів, кардіологів, анестезіологів і терапевтів. Він зазначив, що в базі його компанії є вже 1,5 тис. лікарів та стільки ж медсестер, які хочуть приїхати на роботу до Польщі.

За словами керівника агентства працевлаштування Gremi Personal Томаса Богдевіца, на ажіотаж серед іноземних медиків можна буде очікувати після призначення в Польщі так званих національних консультантів, які допомагатимуть перевіряти досвід роботи лікарів із-за меж ЄС.

Іноземні лікарі можуть приїжджати до Польщі у відповідності із законом про додаткові заходи щодо протидії COVID-19, який польський парламент прийняв 28 листопада. Тож діятимуть спрощені умови підтвердження дипломів: не потрібними будуть його нострифікація, проходження відповідного післядипломного стажу та здача відповідного лікарського екзамену. Натомість необхідними вимогами є мінімум трирічний досвід роботи за фахом упродовж останніх п’яти років, отримання дозвільних документів на перебування в Польщі, знання польської мови.

Проти працевлаштування лікарів із-за кордону виступає Головна лікарська палата, яка твердить, що досвід роботи таких лікарів може бути сумнівним, відтак це може загрожувати безпеці пацієнтів.