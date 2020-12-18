Більшість українців у Польщі на свята не поїдуть додому

Більшість трудових мігрантів з України (84,5%) на період новорічних та різдвяних свят залишаться в Польщі, й лише 9% на свята планує відвідати рідних в Україні.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному спільно EWL Group та Центру східної Європи Варшавського університету 10-14 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу,

Згідно із дослідженням, трудові мігранти в Польщі з-за східного кордону, серед яких українців є близько 90%, загалом святкують Різдво (понад 87%).

Основними причинами неготовності трудових мігрантів їхати на свята в Україну є бажання працювати у цей період, щоб заробити більше грошей (47,9%), обмеження, викликані пандемією коронавірусу (16,5%), необхідність відбувати обов’язковий карантин після перетину кордону (13,8%), та побоювання за своє здоров’я і близьких (8,3%).

На питання, яким чином українці святкуватимуть Новорічні та Різдвяні свята в Польщі, більшість відповіли: дзвонитимуть до родичів і близьких в Україні (30,5%), відпочиватимуть (30,1%), переглядатимуть фільми (22,2%), проведуть час із знайомими (18,6%). Натомість, 25,9% опитаних заявили, що працюватимуть у цей період.

Українці в Польщі не планують витратити багато коштів на відзначення свят. Зокрема, загалом близько 40% респондентів зазначили, що витратять на свята не більше ніж 200 злотих (приблизно 1,5 тис. грн), водночас майже 22% не планує жодних витрат.

Згідно з даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року в Польщі перебували понад 1,3 млн українців.

Фото: ewl.com.pl