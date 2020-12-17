Польща вводить тритижневий карантин: у новорічну ніч заборонять виходити з дому

Польща з 28 грудня по 17 січня запроваджує так званий національний карантин, що передбачає закриття торговельних центрів, готелів, гірськолижних спусків, а також обмежене пересування у новорічну ніч.

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

«З 28 грудня до 17 січня запроваджуємо національний карантин»,- наголосив Недзельський. Він додав, що самі заклики обмежити спілкування і пересування не допоможуть, звернувши увагу, що багато країн Європи зараз вводять локдаун.

Крім нинішніх обмежень в Польщі вводяться нові. Зокрема, повністю закриваються готелі, включно і для службових поїздок.

На три тижні закриваються також торговельні центри (крім аптек та продуктових магазинів) та гірськолижні траси.

За словами міністра, кількість інфікованих стабілізувалася на позначці понад 10 тис. Відтак третя хвиля коронавірусу може бути дуже відчутною.

«Можливість третьої хвилі, яка розпочинатиметься з рівня 10 тис. інфікувань, без сумніву, означатиме перевищення можливостей системи охорони здоров’я країни», - наголосив глава МОЗ.

Недзельський повідомив, що в новорічний вечір діятиме заборона на пересування від 19-ї години до 6-ї ранку 1 січня.

Як інформувалося, у Польщі затверджено Національну програму щеплень. Згідно з програмою спочатку вакцинуватиметься медичний персонал, працівники соціальних служб. Після того щеплення робитимуть старшим особам (віком від 60 років), а також військовослужбовцям. На наступному етапі вакцинуватимуться професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. Крім того, на цьому етапі вакцинуватимуться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання (хвороби легень, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння). Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення країни.

Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалося вже близько 1,2 млн осіб, вилікувалися понад 900 тисяч. Померли внаслідок інфікування COVID-19 понад 24,3 тисячі осіб.