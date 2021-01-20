Байден підписав перші три розпорядження на посаді президента США

Про це передає власний кореспондент Укрінформу в Вашингтоні.

Байден ще в будівлі Капітолію поставив свої підписи під прокламацією про вступ на посаду президента, офіційно затвердив номінації на міністерські посади у своєму кабінеті, а також на посади заступників міністрів.

Після короткої процедури з документами Байден відвідав військову церемонію, влаштовану під Капітолієм. Він також планує взяти участь у пам’ятних заходах на Арлінгтонському кладовищі, де покладе квіти до Могили Невідомого солдата.

Очікується, що в середу Джо Байден також видасть низку інших указів, які суттєво змінять політику США щодо реагування на пандемію, в економічних питаннях, у справах кліматичної кризи, расової рівності та імміграції.

Зокрема, розпорядження Байдена стосуватиметься обов’язкового носіння масок у федеральних установах впродовж наступних 100 днів. Крім того, він має намір зупинити процес виходу США з ВООЗ, який ініціював минулого року президент Трамп. Байден також введе посаду координатора в питаннях реагування на COVID-19 та відновить директорат охорони здоров’я та біозахисту в Раді нацбезпеки США.

Читайте також: Байден одразу після інавгурації вирушив до Овального кабінету

Новий президент США також видасть указ, який захищатиме людей від виселення з будинків та вилучення іпотечних кредитів і нерухомості в період наступних місяців пандемії.

Крім того, Джо Байден підпише офіційне повідомлення в ООН щодо повернення США до Паризької кліматичної угоди. У цьому ж контексті він припинить дозволи, видані за Трампа, щодо будівництва трубопроводу Keystone XL та інших проєктів, які «не відповідають національним інтересам США».

Очікується, що 46-й президент підпише низку указів на підтримку расової різноманітності; повернення обліку негромадян США до перепису населення; скасування обмежень у міграційній політиці, зокрема, заборони на в’їзд громадян мусульманських країн.

Байден також має намір оголосити припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден опівдні 20 січня склав офіційну присягу і набув повноважень 46-м президента Сполучених Штатів.

Фото: CNN