Байден підписав перші три розпорядження на посаді президента США

Байден підписав перші три розпорядження на посаді президента США

Укрінформ
Президент США Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші три виконавчі розпорядження, ще понад десяток указів він має намір затвердити цього ж дня.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу в Вашингтоні.

Байден ще в будівлі Капітолію поставив свої підписи під прокламацією про вступ на посаду президента, офіційно затвердив номінації на міністерські посади у своєму кабінеті, а також на посади заступників міністрів.

Після короткої процедури з документами Байден відвідав військову церемонію, влаштовану під Капітолієм. Він також планує взяти участь у пам’ятних заходах на Арлінгтонському кладовищі, де покладе квіти до Могили Невідомого солдата.

Очікується, що в середу Джо Байден також видасть низку інших указів, які суттєво змінять політику США щодо реагування на пандемію, в економічних питаннях, у справах кліматичної кризи, расової рівності та імміграції.

Зокрема, розпорядження Байдена стосуватиметься обов’язкового носіння масок у федеральних установах впродовж наступних 100 днів. Крім того, він має намір зупинити процес виходу США з ВООЗ, який ініціював минулого року президент Трамп. Байден також введе посаду координатора в питаннях реагування на COVID-19 та відновить директорат охорони здоров’я та біозахисту в Раді нацбезпеки США.

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Новий президент США також видасть указ, який захищатиме людей від виселення з будинків та вилучення іпотечних кредитів і нерухомості в період наступних місяців пандемії.

Крім того, Джо Байден підпише офіційне повідомлення в ООН щодо повернення США до Паризької кліматичної угоди. У цьому ж контексті він припинить дозволи, видані за Трампа, щодо будівництва трубопроводу Keystone XL та інших проєктів, які «не відповідають національним інтересам США».

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Очікується, що 46-й президент підпише низку указів на підтримку расової різноманітності; повернення обліку негромадян США до перепису населення; скасування обмежень у міграційній політиці, зокрема, заборони на в’їзд громадян мусульманських країн.

Байден також має намір оголосити припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден опівдні 20 січня склав офіційну присягу і набув повноважень 46-м президента Сполучених Штатів.

Фото: CNN

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