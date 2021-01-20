Байден одразу після інавгурації вирушив до Овального кабінету

Новий президент Джо Байден одразу після інавгурації поїхав у Білий дім, аби активно розпочати виконувати свої обов’язки на новій посаді.

Про йдеться у першому повідомленні на сторінці президента США у Твіттері, передає Укрінформ.

“Не можна втрачати час, коли йдеться про реагування на кризу, що нас спіткала. Тому сьогодні я вирушаю до Овального кабінету, аби одразу розпочати працювати, вживаючи рішучі дії та надаючи негайну допомогу родинам американців”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, попередній президент США Дональд Трамп під час перебування на посаді активно використовував свою особисту сторінку у Твіттері, однак цього місяця її було заблоковано через порушення правил спільноти.

Фото: Фейсбук