Переможець президентських виборів у Сполучених Штатах демократ Джо Байден офіційно став 46-м президентом США після того, як урочисто склав присягу з трибуни біля будівлі Капітолію.

Церемонія відбулася у Вашингтоні опівдні середи за місцевим часом, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я урочисто присягаю сумлінно виконувати обов’язки президента Сполучених Штатів і всіма своїми силами зберігати, захищати й обороняти Конституцію США», - наголосив Байден.

Відповідно до 20-ї поправки Конституції США, новий американський Президент має прийняти повноваження о 12:00 20 січня року, наступного за виборами. Церемонію проводить голова Верховного суду країни.

Нинішня інавгурація не схожа на попередні. Церемонія проходить в умовах пандемії COVID-19 – без мільйонного натовпу гостей, але за безпрецедентних заходів безпеки після атаки прихильників Трампа на Конгрес США 6 січня. Натомість події цього дня будуть більш зірковими, ніж інавгурація попереднього Президента.

Серед учасників інавгураційних урочистостей Президента Джо Байдена і віцепрезидентки Камали Гарріс запрошені суперзірки Леді Гага та Дженніфер Лопес, рокікона Брюс Спрінгстін та суперзірка країни Гарт Брукс.

Щоби привітати Джо Байдена, до Вашингтона також прибули колишні президенти США Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший, Барак Обама зі своїми подружжями. Дональд Трамп залишив столицю зранку середи. Його адміністрацію представляє віцепрезидент Майкл Пенс.

Як повідомляв Укрінформ, після інавгураційних заходів 46-й президент Сполучених Штатів Джо Байден підпише перші розпорядження, у тому числі щодо реагування на пандемію, зміни міграційної та податкової політики країни. Крім того, Байден здійснить перші офіційні призначення у новій адміністрації США.