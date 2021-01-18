В Офісі Президента хочуть запросити Байдена в Україну на 30-річчя Незалежності

Візит обраного Президента США Джо Байдена в Україну є питанням недалекого майбутнього.

Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив в інтерв'ю ТСН.ua, передає Укрінформ.

За його словами, Україна запрошуватиме світових лідерів, у тому числі Байдена, на святкування 30-річчя Незалежності.

"Звісно, будемо запрошувати. Як і інших світових лідерів. У нас також є й інші великі події цього року, на які ми будемо запрошувати світових лідерів. Це й саміт "Кримської платформи" (23 серпня. — ред.). І, наприклад, 80-та річниця трагедії Бабиного Яру. Тому, у нас є куди запрошувати іноземних лідерів, зокрема й президента США. Безумовно, я впевнений, що візит президента Байдена — це також питання недалекого майбутнього", - відповів Жовква на запитання, чи запросять Байдена до України, зокрема на 30-ту річницю Незалежності.

Крім того, Жовква запевнив, що питання візиту Президента Володимира Зеленського до США було й залишається на порядку денному.

"Такий візит ми готуємо, паузи у нас не було. Коли нова американська адміністрація повноцінно приступить до виконання своїх обов’язків, включаючи вищих посадових осіб, держсекретаря, відповідних помічників і його заступників, й інших міністрів, вони підхоплять цю тему, і будемо цей візит готувати", - пояснив заступник очільника ОП.

За його словами, однак зараз дуже важко говорити про дати візиту до США з декількох причин.

"Пандемія коронавірусу нікуди не зникла, на жаль. Можливість фізичних візитів, м’яко кажучи, дуже обмежена. До того ж, ви вже згадали про внутрішньополітичну ситуацію в США. Це також окрема історія. Знову ж таки, я не дуже люблю концентруватися на датах. Давайте концентруватися на змісті підготовки. Я впевнений, що як тільки цей візит буде змістовно підготовлено обома сторонами, і Україною, і Штатами, одразу з’явиться дата", - підкреслив Жовква.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 46-го Президента США Джо Байдена.