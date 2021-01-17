Маски, клімат та іммігранти: Байден готує на перший день декілька указів
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Business Insider з посиланням інформацію нового голови адміністрації Рона Клейна.
Новий президент зробить носіння захисних масок обов'язковим на території федеральної власності та під час поїздок між штатами, а також скасує суперечливу заборону на поїздки до країн з переважно мусульманською більшістю населення.
Зазначається, що Байден планує направити на розгляд Конгресу масштабний імміграційний план. Цей документ запропонує шлях до громадянства для мільйонів іммігрантів без документів, які наразі знаходяться в США.
Обраний президент також почне виконувати обіцянки щодо реформування системи кримінального судочинства у США.
Як повідомлялося, цього тижня Байден вже оголосив про свій перший законодавчий пріоритет - пакет допомоги американцям в період пандемії коронавірусу на 1,9 трлн доларів.
План Байдена, який ще має затвердити Конгрес, передбачає 1 трлн доларів для домогосподарств з прямими виплатами 1400 доларів усім американцям.