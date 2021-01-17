Маски, клімат та іммігранти: Байден готує на перший день декілька указів

Обраний президент США Джо Байден у перший день свого перебування на посаді глави держави планує підписати низку указів, зокрема про приєднання до Паризької угоди про клімат.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Business Insider з посиланням інформацію нового голови адміністрації Рона Клейна.

Новий президент зробить носіння захисних масок обов'язковим на території федеральної власності та під час поїздок між штатами, а також скасує суперечливу заборону на поїздки до країн з переважно мусульманською більшістю населення.

Зазначається, що Байден планує направити на розгляд Конгресу масштабний імміграційний план. Цей документ запропонує шлях до громадянства для мільйонів іммігрантів без документів, які наразі знаходяться в США.

Обраний президент також почне виконувати обіцянки щодо реформування системи кримінального судочинства у США.

Як повідомлялося, цього тижня Байден вже оголосив про свій перший законодавчий пріоритет - пакет допомоги американцям в період пандемії коронавірусу на 1,9 трлн доларів.

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План Байдена, який ще має затвердити Конгрес, передбачає 1 трлн доларів для домогосподарств з прямими виплатами 1400 доларів усім американцям.