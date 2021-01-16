«UA: Перший» покаже наживо інавгурацію Байдена

Трансляцію церемонії інавгурації Джо Байдена як 46-го президента США покаже наживо телеканал "UA: Перший" у середу, 20 січня, о 18:15.

Про це повідомляє у Фейсбуці Посольство США в Україні.

"Телеканал суспільного мовлення "UA: Перший" спільно з America House Kyiv та з посольством США в Україні проведуть трансляцію інавгурації Джо Байдена як 46-го президента США. Дивіться церемонію наживо на телеканалі "UA: Перший" та приєднуйтеся до трансляції у соціальних мережах у середу, 20-го січня, о 18:15. Разом із запрошеними експертами ми обговоримо виборчу систему США, церемонію інавгурації та поглянемо на цей процес з України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що запитання для експертів можна залишити за посиланням.

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Як повідомляв Укрінформ, інавгурація президента Джо Байдена має відбутися 20 січня в будівлі Капітолія. Через карантинні обмеження та загрозу заворушень церемонія відбуватиметься у скороченому форматі.

Центр столиці США вже повністю перекритий бетонними загорожами, залізними парканами, а також важкою технікою та поліцейськими автівками.

Для посилення заходів безпеки до Вашингтона прибули понад 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.