Байден пообіцяв об’єднати країну та повернути США до глобальних справ

Це він зазначив з трибуни Капітолію, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні, в січневий день, я присвячую себе тому, щоб об’єднати Америку, об’єднати наш народ, об’єднати нашу націю. І я звертаюсь до кожного американця приєднатися до мене», - заявив новий президент США.

Він підкреслив, що разом американський народ «зможе зробити великі та важливі речі». А зараз, за його словами, країні належить багато чого поправити, відновити, зцілити, побудувати і багато чого досягти.

«Ми повинні покласти край цій негромадянській війні, яка створила протистояння червоних (республіканців – ред.) проти синіх (демократів – ред.), жителів сіл проти мешканців міст, консерваторів проти лібералів», - зауважив Байден.

Він також згадав про 400 тисяч людей, які померли в країні через захворювання на COVID-19. «За один рік вірус забрав стільки життів, скільки Америка втратила за всю Другу світову війну», - підкреслив він.

Новий очільник Білого дому також звернувся з посланням до міжнародної спільноти: «Світ дивиться на всіх нас сьогодні. І ось мій меседж тим, хто перебуває за нашими кордонами: Америка пройшла тест, і ми виявилися сильнішими за це».

Він запевнив, що Сполучені Штати за його президентства відновлять альянси і знову візьмуться за світові справи.

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«Ми будемо керувати не лише прикладом своєї сили, а й силою нашого прикладу. Ми будемо сильним і надійним партнером для світу, прогресу та безпеки», - заявив 46-й президент США.

Як повідомляв Укрінформ, після складання присяги Джо Байденом в середу, 20 січня, всі президентські повноваження переходять йому.

Фото: CNN