Байден доручив розвідці надати повну оцінку ворожих дій Росії – Білий дім

Глава американської адміністрації Джо Байден у перші дні перебування на посаді доручив розвідці США оцінити дії РФ щодо останньої масованої кібератаки, а також втручання Кремля у вибори та застосування хімзброї проти Навального.

Про це повідомила в четвер під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Хоча ми працюємо з Росією (над договором СНО-ІІІ – ред.) з метою просування американських інтересів, ми також докладаємо зусиль, щоби привести РФ до відповідальності за її безрозсудні й ворожі дії», - зауважила Псакі.

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Вона підкреслила, що з цією метою президент Байден «поставив задачу розвідувальному співтовариству провести повну оцінку кібератак проти корпорації SolarWinds; втручання Росії у вибори 2020 року; використання нею хімічної зброї проти опозиційного лідера Олексія Навального, а також тверджень про нагороди за напади на американських військових в Афганістані».

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Представниця нової адміністрації також підтвердила, що президент Байден має намір продовжити на п’ять років договір з Росією про стратегічні наступальні озброєння СНО-ІІІ. За її словами, Байден вважає, що це відповідає національним інтересам США, особливо в умовах, коли РФ займає ворожі позиції.

«СНО-ІІІ – це єдина наявна угода, яка стримує російські ядерні сили, і це є основою стратегічної стабільності між нашими двома країнами», - підкреслила речниця Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, на початку січня спецслужби США офіційно звинуватили Росію в масштабній кібератаці на федеральний уряд з використанням вразливих місць у програмному забезпеченні SolarWinds.

Фото: Doug Mills/The New York Times