У Штатах заявили про можливі санкції проти нападників на Навального
Про це заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ Кортні Остріен під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 21 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Атаки Кремля на пана Навального – це не просто грубе порушення прав людини, а й образа усього російського народу, який хоче, щоб його голос був почутий. Адміністрація Байдена-Гарріс буде вживати кроки, щоб нападники на Навального понесли витрати, та буде підтримати усіх, хто виступає за демократію та загальні права – будь-то в Росії чи деінде по всьому світу", - заявила вона.
Дипломатка також заявила, що Сполучені Штати рішуче засуджують рішення російської влади заарештувати Навального.
"Пана Навального слід негайно звільнити, а причетні до жахливої спроби його вбивства мають понести покарання", - заявила представниця США.
Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" ймовірними співробітниками ФСБ наприкінці серпня минулого року в РФ.
18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ВВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.
Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання про зміну Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.