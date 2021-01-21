У Штатах заявили про можливі санкції проти нападників на Навального

Адміністрація нового президента США буде вживати заходи для покарання нападників на російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ Кортні Остріен під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 21 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Атаки Кремля на пана Навального – це не просто грубе порушення прав людини, а й образа усього російського народу, який хоче, щоб його голос був почутий. Адміністрація Байдена-Гарріс буде вживати кроки, щоб нападники на Навального понесли витрати, та буде підтримати усіх, хто виступає за демократію та загальні права – будь-то в Росії чи деінде по всьому світу", - заявила вона.

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Дипломатка також заявила, що Сполучені Штати рішуче засуджують рішення російської влади заарештувати Навального.

"Пана Навального слід негайно звільнити, а причетні до жахливої спроби його вбивства мають понести покарання", - заявила представниця США.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" ймовірними співробітниками ФСБ наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ВВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання про зміну Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.