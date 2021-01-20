Суд над Навальним у справі про «наклеп на ветерана» перенесли на 5 лютого

Судове засідання, на якому розглянуть звинувачення на адресу російського опозиційного політика Олексія Навального про «наклеп на ветерана», перенесли на 5 лютого.

Про це написала в Твіттері його прессекретар Кіра Ярмиш, передає Укрінформ.

«Суд щодо "наклепу на ветерана" швидко відклався на 5 лютого о 10.00», - написала Ярмиш.

Приводом для «справи про наклеп» став вислів опозиціонера про героїв агітаційного ролика за зміни до Конституції РФ, який демонструвався на російському ТБ. Там було багато відомих громадських діячів, які традиційно виступають на підтримку президента РФ Володимира Путіна. Навальний опублікував відео в Твіттері, назвавши всіх учасників зйомок «продажними холуями», «ганьбою країни», «людьми без совісті», «зрадниками». Однак серед учасників агітаційного ролика був ветеран Другої світової війни Гнат Артеменко, яким було подано заяву «про наклеп».

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новачок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня Навального доправили до СІЗО "Матроська тиша" з ОВС в Хімках, де він просидів ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання щодо зміни Навальному умовного терміну на реальний перенесли з 29 січня на 2 лютого.