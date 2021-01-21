Байден хоче продовжити на п’ять років договір СНО-ІІІ з Росією – CNN

Адміністрація Президента США Джо Байдена має намір продовжити ще на п'ять років дію ключового договору про контроль над озброєннями СНО-ІІІ між США і Росією.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників у новій адміністрації, передає Укрінформ.

«Президент Джо Байден висловився на підтримку продовження угоди з Росією та використання її в якості основи для подальших домовленостей щодо контролю над озброєннями», - зазначається в публікації.

Як повідомлялося, чинний договір СНО-ІІІ завершує свою дію 5 лютого нинішнього року.

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США та РФ (припинив діяти у серпні 2019 року), а також Угода СНО-ІІІ (або «Новий START») про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією та США — два ключових документи, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

Раніше кандидат на посаду держсекретаря в новій адміністрації Ентоні Блінкен під час слухань у Сенаті зазначив, що президент Байден налаштований на продовження дії СНО-ІІІ. Однак, як зауважив тоді Блінкен, новий президент ще не прийняв рішення щодо терміну цього продовження.

Адміністрація Трампа пропонувала різні рішення в переговорах з РФ щодо подальшої домовленості про контроль над стратегічними озброєннями – після невдалої спроби створити новий тристоронній договір США-Росія-Китай.

Фото: defense.gov