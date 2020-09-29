США готові розгорнути ядерну зброю у разі відмови Росії від договору - Politico

Адміністрація США готова перевести в бойовий стан ядерні боєприпаси, які перебувають на зберіганні, щоби натиснути на Москву в переговорах про досягнення нових домовленостей щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Про це пише американське впливове видання Politico з посиланням одразу на три обізнаних джерела, передає Укрінформ.

"Адміністрація Трампа попросила військових оцінити, наскільки швидко вони можуть зняти зі зберігання ядерну зброю та завантажити її на бомбардувальники й підводні човни, якщо термін дії Договору про контроль над озброєннями з Росією все ж завершить свою дію в лютому", - зауважується в публікації.

Відповідний запит адміністрації був спрямований до Стратегічного командування США в Небрасці. При цьому не приховується, що це розпорядження є частиною стратегії тиску на Москву щодо переговорів про новий ракетно-ядерний договір у період перед президентськими виборами в Сполучених Штатах. Таким чином, у Білому домі хочуть підкреслити, що серйозно ставляться до того, щоби припинити дію домовленостей, якщо Росія не виконає вимоги США.

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У Вашингтоні зауважують, що Москва навмисно затягує переговори. В Кремлі розраховують, що в разі перемоги Джо Байдена його адміністрація запропонує кращі умови для Москви, ніж ті, що обговорюються зараз.

Таким чином, за словами одного із джерел у Вашингтоні, те, що робить адміністрація Трампа, є "справжнім стимулом для росіян сісти й домовлятися".

Тим часом, ситуацію прокоментував колишній посол США в Києві, нині дослідник Інститут Брукінгса Стівен Пайфер, який веде питання контролю над озброєннями, а також відносин з РФ і Україною.

"Адміністрація Трампа вважає, що має можливість натиснути на Росію, щоби добитися продовження СНО-ІІІ – попри позицію, яку росіяни озвучують місяцями. Вашингтон зараз погрожує гонкою ядерних озброєнь. Марення та блефи навряд чи дадуть успіху в контролі над озброєннями", - зауважив у твітер-повідомленні Пайфер.

Нагадаємо, Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) між США і Росією набув чинності у лютому 2011 року. Його дія передбачена на десятирічний термін – до лютого 2021 року. Після цього сторони мають дійти згоди або продовжити чинні домовленості, або укласти нові.

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