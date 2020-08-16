У США допускають можливість укладення з РФ нової ядерної угоди

У США допускають можливість укладення нової ядерної угоди з Російською Федерацією з метою тиску на перемовинах з Китаєм.

Про це заявив спеціальний посланник президента США з питань контролю над озброєнням Маршалл Біллінгслі в інтерв'ю Nikkei, повідомляє Укрінформ.

"Це, на мою думку, дуже розумний підхід, особливо тому, що ми, ймовірно, зможемо домовитися з Росією, що стало б тією основою, до якої ми хотіли б долучити Китай", - заявив Біллінгслі виданню телефоном.

За його словами, Вашингтон прагнув досягти тристоронньої угоди з Москвою та Пекіном, але зараз відкритий для двосторонньої угоди з РФ.

Спецпосланник Трампа у понеділок та вівторок перебуватиме у Відіні, де має зустрітись з заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим для перемовин щодо досягнення угоди.

Адміністрація Трампа прагне нової угоди щодо ядерної зброї з трьома умовами: участь Китаю, додаткові обмеження щодо всіх видів ядерної зброї та посилення контролю за її виконанням.

США особливо наполягають на участі Пекіна у новій угоді, але Китай поки що відмовляється.

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Як повідомляв Укрінформ, дія Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією припинилася 2 серпня 2019 року після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли.

Цей ракетний договір, а також Угода СНО-3 (або «Новий START») про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією та США є двома ключовими документами, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

Дія СНО-3 збігає на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про її продовження. Росія вже заявляла про готовність вийти із неї.