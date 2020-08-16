Південна Корея та США відтермінували початок військових навчань через коронавірус
Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Yonhap.
Південна Корея та США вирішили розпочати щорічні військові навчання наступного тижня, замість сьогодні, початок заходу відтермінували через поширення коронавірусу.
Військові навчання розпочнуться у вівторок та триватимуть до 28 серпня, зазначається в заяві Керівника об'єднаного штабу (JCS). Обидві сторони прийняли рішення після врахування всіх обставин, таких як ситуація з хворобою COVID-19 зокрема.
Спочатку військові чиновники Сеулу та Вашингтону планували розпочати навчання сьогодні, але змінили дату після того, як у офіцера ЗС Південної Кореї, який повинен був брати участь у навчаннях, виявили коронавірус у п'ятницю.
Заплановані навчання будуть меншими за масштабами порівняно з попередніми, оскільки американські військові не змогли приїхати до Південної Кореї у достатній кількості через обмеження, викликані пандемією коронавірусу.
Як повідомлялося, станом на ранок 16 серпня у світі зафіксовано 21 617 972 випадки хвороби COVID-19, від якої на сьогодні одужали 14 334 222 людини, померли - 769 006.