Південна Корея та США відтермінували початок військових навчань через коронавірус

Південна Корея та США відтермінували початок військових навчань до вівторка через побоювання з приводу пандемії хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Yonhap.

Південна Корея та США вирішили розпочати щорічні військові навчання наступного тижня, замість сьогодні, початок заходу відтермінували через поширення коронавірусу.

Військові навчання розпочнуться у вівторок та триватимуть до 28 серпня, зазначається в заяві Керівника об'єднаного штабу (JCS). Обидві сторони прийняли рішення після врахування всіх обставин, таких як ситуація з хворобою COVID-19 зокрема.

Спочатку військові чиновники Сеулу та Вашингтону планували розпочати навчання сьогодні, але змінили дату після того, як у офіцера ЗС Південної Кореї, який повинен був брати участь у навчаннях, виявили коронавірус у п'ятницю.

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Заплановані навчання будуть меншими за масштабами порівняно з попередніми, оскільки американські військові не змогли приїхати до Південної Кореї у достатній кількості через обмеження, викликані пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 серпня у світі зафіксовано 21 617 972 випадки хвороби COVID-19, від якої на сьогодні одужали 14 334 222 людини, померли - 769 006.