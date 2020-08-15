У Південній Кореї за добу захворіли найбільше людей після початку пандемії

Південнокорейські медики виявили за минулу добу 166 випадків зараження коронавірусом – це максимальний показник із 11 березня, коли в країні зафіксували 242 випадки передачі COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Загальна ж кількість інфікованих в країні склала станом на суботу 15 039.

Повідомляється, що більшість локальних випадків виявлено в столичному регіоні: 72 — в Сеулі, 67 — в сусідній провінції Кьонгідо. Кількість померлих не збільшилася, становлячи як і раніше 305 осіб, рівень смертності сягає 2,03%. Завершили лікування 38 пацієнтів, загальна кількість тих, хто одужав, у країні становить 13 901.

Влада Південної Кореї раніше констатувала початок другої хвилі пандемії в країні. На фоні тривалого зростання кількості інфікованих були посилені профілактичні заходи. Зокрема, введена трирівнева система карантинних заходів, а також система реєстрації за допомогою QR-кодів для відвідувачів громадських закладів.

Нагадаємо також, що у липні влада зобов’язала іноземців, які прибувають в Республіку Корея з країн з високим ризиком поширення коронавірусної інфекції, надавати сертифікати, які підтверджують негативний результат тесту на COVID-19. Поки такі обмеження стосуються громадян 6 країн, в тому числі Бангладеш, Казахстану, Киргизстану і Пакистану. Згодом список може бути розширений.

Фото: UPI