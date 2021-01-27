Росія ратифікувала угоду зі США про наступальні озброєння

Росія ратифікувала угоду зі США про наступальні озброєння

Укрінформ
Рада Федерації (верхня палата парламенту РФ) ратифікувала угоду про продовження зі США договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) до 5 лютого 2026 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

Законопроєкт про ратифікацію угоди про продовження договору між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 8 квітня 2010 року був внесений до Держдуми ввечері у вівторок президентом РФ Володимиром Путіним.

У середу Держдума проголосувала за ратифікацію угоди.

Схвалений Радою Федерації закон про ратифікацію набере чинності з дня офіційного опублікування.

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СНО-3 - договір між РФ і США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь, який набув чинності 5 лютого 2011 року.

Договором передбачено скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць.

Дія договору завершилася б 5 лютого 2021 року, якщо б сторони не домовилися про його продовження.

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