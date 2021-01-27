Росія ратифікувала угоду зі США про наступальні озброєння

Рада Федерації (верхня палата парламенту РФ) ратифікувала угоду про продовження зі США договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) до 5 лютого 2026 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

Законопроєкт про ратифікацію угоди про продовження договору між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 8 квітня 2010 року був внесений до Держдуми ввечері у вівторок президентом РФ Володимиром Путіним.

У середу Держдума проголосувала за ратифікацію угоди.

Схвалений Радою Федерації закон про ратифікацію набере чинності з дня офіційного опублікування.

СНО-3 - договір між РФ і США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь, який набув чинності 5 лютого 2011 року.

Договором передбачено скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць.

Дія договору завершилася б 5 лютого 2021 року, якщо б сторони не домовилися про його продовження.