США мають посилити санкції, якщо за рік Росія не піде з Донбасу – Гербст

Новій адміністрації президента США слід розглянути можливість посилення санкцій проти РФ у разі ескалації бойових дій на Донбасі або якщо і через рік російська агресія проти України все ще триватиме.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив директор Центру Євразії Атлантичної ради, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст під час організованої Київським безпековим форумом онлайн-дискусії "Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства".

"Я б відстоював впровадження додаткових санкцій, якщо за рік російські військові, озброєння чи найманці продовжуватимуть агресію на Донбасі – щоб ціна, яку Росія має платити за агресію, зростала з часом. Сподіваюся, нова адміністрація розгляне таку можливість", - заявив він.

Американський дипломат переконаний, що такий підхід "матиме певну підтримку" у Сполучених Штатах, але дуже важливим є синхронізація таких дій з Євросоюзом.

"Найкращий спосіб примусити Росію платити більшу ціну за агресію на Донбасі – це переконати Європейський Союз у необхідності додаткових санкцій проти Росії. Сподіваюся, нова адміністрація піде саме таким шляхом – працюватиме зі столицями європейських держав, надаватиме додаткові аргументи на користь додаткових санкцій, наприклад, у разі будь-якої ескалації воєнних дій Росії в Україні", - заявив він.

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Гербст також дотримується думки, що примусити Росію платити більшу ціну можна і шляхом надання Україні нових систем озброєння. "Сподіваюся, що Конгрес та нова адміністрація розглянуть можливість значного посилення нашої військової допомоги Україні. Це важливо не лише для безпеки України, а й для нашої власної – якщо Росії доведеться дорого платити за свою агресію проти України, то вона менше здатна буде вдаватися до агресії деінде", - заявив він.