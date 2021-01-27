США могли б долучитися до «нормандського формату» – Карпентер

Залучення США як повноцінного посередника до переговорів у «нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації в Україні могло б посприяти цьому мирному процесу.

Як передає Укрінформ, про це заявив виконавчий директор Пенн Байден Центру з дипломатії та глобальної взаємодії, ексзаступник міністра оборони Сполучених Штатів Майкл Карпентер під час організованої Київським безпековим форумом онлайн-дискусії "Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства".

"Я не можу сказати, що конкретно робитиме адміністрація Байдена у цьому плані. Але, на мою думку, Сполученим Штатам варто активніше долучатися до цього дипломатичного процесу (з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту – ред.)", - заявив багатолітній зовнішньополітичний радник Джозефа Байдена.

При цьому, Карпентер зазначив, що не вбачає доцільності у посаді спецпредставника Держдепу США з питань України, натомість кориснішим було б залучення Сполучених Штатів як повноцінного посередника до переговорів у «нормандському» форматі.

"Особисто я маю сумніви щодо корисності посади спецпредставника. Я не вважаю, що цей інститут сприяв поступу дипломатичних ініціатив у консультаціях з Москвою. Гадаю, що для України мало б більше сенсу у межах нормандських зустрічей, наприклад, на рівні глав МЗС чи їх заступників, або на рівні радників з нацбезпеки порушувати питання залучення Сполучених Штатів до цього формату. Але не в особі спеціального представника, як такого собі додаткового елементу чи спостерігача, а десь на рівні держсекретаря чи його заступника або радника з національної безпеки, який би мав своє місце за столом переговорів, щоб він не був нібито відділеним від решти переговірників", - заявив Карпентер.

У цьому контексті він також заявив про важливість присутності в Україні обізнаного та фахового посла США. На його переконання, делегування окремих функцій спецпредставнику США по Україні з тим, щоб "посол займався лише реформами", не буде корисним кроком.

На його думку, все, що відбувається у межах Мінського процесу з врегулювання конфлікту на Донбасі, "нерозривно пов’язано із внутрішніми політичними процесами в Україні".

"Якщо є бажання досягти успіху на Мінських переговорах чи у дипломатичних зусиллях щодо цього конфлікту, якщо вони мають набути якоїсь іншої форми, то все це має бути синхронізовано з боротьбою проти корупції, боротьбою за реформи, з об’єднанням зусиль політичних сил в Україні на підтримку демократичних інститутів та верховенства права", - переконаний Карпентер.

На цьому тлі він вказав на те, що впродовж останніх кількох років можна було спостерігати, як "проросійська мережа політиків та бізнесменів в Україні стає дедалі ширшою та впливовішою, як у медійній та економічній сферах, так і в плані загальнополітичного впливу". "І це значно ускладнює дипломатичні зусилля щодо Донбасу. За простої причини – зростання впливу проросійських сил на політику в Україні ускладнює ведення переговорів з Кремлем з позиції сили", - додав виконавчий директор Пенн Байден Центру з дипломатії та глобальної взаємодії.