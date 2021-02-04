“Культурні столиці України”: стартують проєкти у двох містах

Міста Маріуполь та Славутич почнуть реалізацію культурних ініціатив як переможці грантової програми Українського культурного фонду "Культурні столиці України", які раніше не могли втілити через епідемію коронавірусу та посилений карантин.

Про це на початку презентації пакетів ініціатив міст-переможців програми в Укрінформі заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Маємо можливість зараз започаткувати той процес, який мав би розпочатися минулого року, але через коронавірус навряд чи міста б змогли почати реалізовувати свої ініціативи... Міста мають культурні проєкти, реалізація яких дозволить акумулювати погляд і увагу і на самих містах, і на регіонах, і на всій Україні, бо цей процес дозволяє коооперуватися та розвивати культурні ініціативи в межах всієї країни", - сказав Ткаченко.

Презентація пакетів ініціатив міст, що стали переможцями програми «Культурні столиці України» / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Він зауважив також, що УКФ виступив ініціатором того, щоб в Україні перейняли європейські практики, щоб і тут з'являлися культурні столиці і таким чином долучалися до європейcького процесу, розвивали не тільки культурні ініціативи безпосередньо на місцях, але й відкривали можливості для кооперації з європейськими країнами.

Як повідомлялося, у 2019 році УКФ започаткував програму, яка покликана стимулювати почуття приналежності членів територіальних громад до їх спільного культурного простору, сприяти розвитку культурного туризму та підтримці місцевих культурних ініціатив. Також ця конкурсна програма відкриває можливість для українських міст встановлювати партнерство з європейськими культурними столицями та у майбутньому претендувати на статус Культурної столиці Європи.

Першими переможцями програми стали Маріуполь, що здобув статус «Велика культурна столиця», та Славутич, що отримав статус «Мала культурна столиця». Міста мали реалізовувати свої проєкти протягом 2020 року, але через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 УКФ ухвалив рішення про перенесення всіх заходів на 2021 рік.