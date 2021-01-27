Ліквідація закладів культури: МКІП просить Венедіктову перевірити дії чиновників

В Україні понад тисячу закладів культури досі не передано на баланс об'єднаних територіальних громад, що становить майже 15 відсотків від їх загальної кількості.

Про це йшлося на селекторній нараді за участю міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка та голів облдержадміністрацій, керівників обласних підрозділів культури, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МКІП.

«МКІП проти необгрунтованої ліквідації закладів культури. До того ж – ліквідація не обов’язкова. Можлива реорганізація. І коли вона відбувається обґрунтовано і з дотриманням соціальних нормативів – це передбачає оптимізацію та наповнення закладів новим якісним змістом, що навпаки допоможе посилити культурну складову у регіонах. Заклад культури – це не про стіни, а про якісний зміст і попит на нього», - наголосив Ткаченко.

Під час наради зазначалося, що лідерами щодо передачі закладів є Волинська, Івано-Франківська та Тернопільська області, найгірша ситуація - у Хмельницькій, Київській та Миколаївській областях.

При цьому наголошувалося, що посадові особи, які допускають порушення закону чи перевищення повноважень під час реорганізації та ліквідації закладів культури, мають нести відповідальність.

МКІП звернулось до генерального прокурора за підтримкою щодо перевірки дій посадових осіб місцевого самоврядування у випадках ліквідації закладів культури райрадами чи громадами без погодження з профільним міністерством.

У відомстві повідомили, що МКІП активно видає роз’яснювальні матеріали щодо управління закладами культури у зв’язку реформою адміністративно-територіального устрою.

Крім того, незабаром відбудеться серія нарад з представниками обласних управлінь культури, управлінь культури райдержадміністрацій та підрозділів управління культури громад стосовно активізації комунікації на місцях щодо дотримання визначеної законом процедури і умов реорганізації чи ліквідації закладів культури, а також погоджувальної процедури МКІП.