Ліквідувати заклад культури можна лише з дозволу МКІП – Ткаченко

Територіальні громади не мають права ліквідувати або реорганізовувати заклади культури без отримання погодження Міністерства культури та інформаційної політики.

Про це йдеться у відеозверненні міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, опублікованому в Телеграмі, передає Укрінформ.

"Давайте розберемо юридичну сторону питання - районні державні адміністрації зобов'язані передати заклади культури територіальній громаді, а територіальні громади не можуть відмовитись прийняти заклади культури у свою власність. Якщо територіальна громада вирішує ліквідувати чи реорганізувати, вона має обов'язково звернутися до МКІП щодо погодження реорганізації чи ліквідації", - сказав Ткаченко.

Він зауважив, що лише після отримання погодження МКІП, яке розгляне питання, громада може ухвалювати рішення щодо закриття чи реорганізації закладу.

Крім того, за словами Ткаченка, у разі порушення громадою юридичних процедур МКІП у процесі розгляду питання може просити надати більш змістовне обгрунтування ліквідації чи реорганізації закладів.

Як заявив міністр, порушення юридичної процедури є незаконним і може тягти за собою звернення до прокуратури з боку Міністерства культури та інформаційної політики щодо перевірки.

Як раніше повідомляв Ткаченко, заклади культури в регіонах, які працюють неефективно, необхідно трансформувати для надання якісних послуг, а не закривати. Також міністр закликав українців інформувати МКІП про випадки незаконного закриття закладів культури,щоб розібратися у ситуації.

Міністерство культури та інформаційної політики дедалі частіше стикається з проявами неналежного дотримання законів через надмірну зацікавленість у майнових комплексах, що в разі ліквідації закладів культури становлять додатковий комерційний інтерес.

У МКІП заявляли, що непоодинокими є випадки звернень районних державних адміністрацій для погодження ліквідації районних клубних закладів чи бібліотек. Однак, відповідно до законодавства, (закони України №1009-ІХ та № 1081-IX) районні державні адміністрації не мають права ліквідовувати районні заклади культури і зобов’язані передати їх на баланс територіальної громади, де вони знаходяться, а відповідні місцеві ради не можуть відмовитися прийняти у комунальну власність територіальних громад такі заклади. Тільки після передачі закладів, в разі прийняття рішення про необхідність ліквідації чи реорганізації зазначених закладів, до МКІП має звернутися територіальна громада, якій будуть передані ці заклади культури.

Як повідомялося, у 2020 році в процесі реформи децентралізації відбулись зміни адмінтерустрою і, відповідно, змінилися система міжбюджетних відносин та фінансування соціальних об’єктів, що знаходяться у комунальній власності.

Нині в областях триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. Йдеться про заклади освіти, культури, охорони здоров’я тощо. Прийнявши на свій баланс ці об’єкти, територіальні громади отримують змогу ними управляти та утримувати їх з власного бюджету.

Торік Верховна Рада ухвалила рішення про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових районів.